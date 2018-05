später lesen Unfälle bei Starkregen auf A61: mehrere Leichtverletzte FOTO: Stefan Puchner FOTO: Stefan Puchner Teilen

Twittern

Teilen



Starkregen hat auf der Autobahn 61 nahe Gau-Bickelheim (Landkreis Alzey-Worms) zwei Unfälle mit mehreren Leichtverletzten ausgelöst. Eine 63-Jährige verlor am Dienstag in Fahrtrichtung Ludwigshafen auf der linken Spur die Kontrolle über ihren Wagen, schleuderte über die Fahrbahn und prallte gegen ein anderes Auto eines 36-Jährigen aus dem Raum Friedrichshafen. Die 63-Jährige sowie die fünf Insassen des zweiten Wagens kamen nach Angaben der Autobahnpolizei in Gau-Bickelheim mit leichten Verletzungen in Krankenhäuser. Der linke Fahrstreifen der A61 musste für rund anderthalb Stunden gesperrt werden. dpa