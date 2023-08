Verkehr Gibt es in Eifel und Hunsrück mehr schwere Motorradunfälle als üblich?

Gibt es zuletzt in der Region mehr schwere Motorradunfälle als üblich? Am Samstag starb ein 29-jähriger Motorradfahrer auf der L 150 bei Fell (Kreis Trier-Saarburg). Erst wenige Tage zuvor war auf der B 421 ein 65-Jähriger ums Leben gekommen, als er in der Eifel zwischen Strotzbüsch und Hontheim auf einen Unimog auffuhr, der dort den Straßenrand mähte. Hinzu kommen mehrere Unglücke, bei denen Zweiradfahrer in den vergangenen zwei Wochen in der Eifel oder im Hunsrück schwer verletzt wurden, weil sie in der Kurve stürzten, mit einem Traktor kollidierten oder beim Abbiegen übersehen wurden.