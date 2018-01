später lesen Unfälle und glatte Straßen nach Schneefall FOTO: Michael Ehresmann FOTO: Michael Ehresmann Teilen

Schneegestöber und glatte Straßen haben am Mittwoch in Rheinland-Pfalz den Verkehr stark beeinträchtigt. Allein im Mainzer Umland wurden in den Morgenstunden „schlagartig“ immer neue Fälle gemeldet, wie die Polizei mitteilte. Zwischen 7 und 10 Uhr seien 37 Unfälle gezählt worden. Es habe aber nur leichte Verletzungen gegeben. Im Westerwald und im Hunsrück sei es ebenfalls zu Verkehrsbehinderungen aufgrund vereister Straßen gekommen. Unfälle habe es keine gegeben, genauso wenig wie im Raum Trier. dpa