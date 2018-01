später lesen Unfälle und Stromausfälle durch stürmisches Wetter FOTO: Jens Büttner FOTO: Jens Büttner Teilen

Twittern

Teilen



Stürmisches Wetter hat in Rheinland-Pfalz zu einigen Unfällen und Stromausfällen geführt. Zwischen Harsberg und Saalstadt (Kreis Südwestpfalz) wehten starke Windböen einen Lkw von der Fahrbahn. Wie die Polizei mitteilte, wurde er am Montagabend von einer Windböe in den Straßengraben gedrückt und stürzte um. Der Fahrer blieb unverletzt. Es entstand ein Schaden von mehreren Tausend Euro. Die Landstraße war zur Bergung bis Mitternacht gesperrt. dpa