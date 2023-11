Fotostrecke vom Montag Schneefall zum Wochenbeginn: Unfälle in der Region – Wie wird das Wetter das in den kommenden Tagen?

Der Wecker klingelt. Raus aus dem Bett, Vorhang auf, ein Blick nach draußen. Moment – die Regentropfen sind auf einmal so dick und weiß, und der Wald rings um die Mariensäule hoch oben über Trier sieht aus wie mit Puderzucker bestreut. Es schneit an diesem Montagmorgen spät im November, sogar in der Moselstadt, wo sich die Flocken sonst eher rar machen. Ganz zu schweigen von höheren Lagen wie zum Beispiel dem Hochwald oder der Eifel, wo der Schnee dick auf der Landschaft liegt (Fotostrecke). So konnten beispielsweise die Menschen in Bitburg (Fotostrecke) und Hermeskeil am Morgen die weiße Pracht bestaunen.