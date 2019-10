Blaulicht : Verkehrschaos nach Unfall am Trierer Barbara-Ufer (Updates)

Trier Ein Verkehrsunfall sorgt aktuell für erhebliche Verkehrsbehinderungen im Trierer Stadtgebiet.

Wie die Polizei auf Volksfreund-Anfrage am Nachmittag mitteilt, ereignete sich der Unfall gegen 14 Uhr am St. Barbara-Ufer in Richtung Konz. Die Straße wurde daraufhin in diese Richtung gesperrt. Es staut sich stadteinwärts bereits ab der Kaiser-Wilhelm-Brücke.