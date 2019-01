später lesen Unfall auf A6: Fahrer lebensgefährlich verletzt Teilen

Nach einem schweren Unfall in der Pfalz am Freitag schwebt ein 63-jähriger Lkw-Fahrer in Lebensgefahr. Eine Autofahrerin erlitt schwere Verletzungen, wie die Polizei mitteilte. Auslöser des Unfalls auf der A6 zwischen Wattenheim und Enkenbach-Alsenborn war demnach vermutlich ein missglückter Fahrspurwechsel. dpa