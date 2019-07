Unfall auf Baustelle: Arbeiter lebensgefährlich verletzt

Ein Rettungswagen fährt mit Blaulicht durch die Stadt. Foto: Jens Büttner/Archivbild.

Höhn Auf einer Baustelle im Westerwald ist ein 22-jähriger Arbeiter von einem rund 300 Kilo schweren Betonkübel getroffen und lebensgefährlich verletzt worden. Nach dem Unfall in Höhn am Dienstagnachmittag übernahm die Staatsanwaltschaft Koblenz die Ermittlungen, wie ein Polizeisprecher in Westerburg mitteilte.

