Unfall auf der Autobahn 8 bei Neunkirchen: Mehrere Verletzte

Bei einem Unfall auf der Autobahn 8 bei Neunkirchen sind am Freitagmorgen mehrere Menschen verletzt worden, mindestens zwei davon schwer. Der Unfall, an dem ein Krankenwagen sowie zwei Lastwagen und ein Auto beteiligt waren, zog nach Polizeiangaben eine zehnstündige Vollsperrung in Richtung Zweibrücken nach sich. dpa