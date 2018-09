später lesen Unfall auf Kreuzung: Autofahrerin verletzt Teilen

Eine 52-jährige Autofahrerin ist bei einem Unfall auf einer Kreuzung in Kirn (Landkreis Bad Kreuznach) verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, krachte ein 19-Jähriger am Dienstagabend mit seinem Wagen in das Fahrzeug der Frau. dpa