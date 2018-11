später lesen Unfall auf Rhein: Matrose stürzt fünf Meter tief in Laderaum Teilen

Ein Matrose ist bei einem Sturz auf einem Güterschiff auf dem Rhein bei Andernach schwer verletzt wurden. Wie die Wasserschutzpolizei am Donnerstag mitteilte, fiel der 20-Jährige am Mittwochabend knapp fünf Meter in einen leeren Laderaum, als er das Schiff in der Nähe des Andernacher Rheinhafens für eine Verladung vorbereitete. dpa