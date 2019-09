Unfall auf Schützenfest: Mann durch Schuss an Hand verletzt

Ein Sanitäter vor einem Rettungswagen mit der Nummer des Notrufes. Foto: Jens Kalaene/Archivbild.

Rieden Schreck beim Schützenfest in Rieden: Beim Schießen am Schießstand hat sich ein Schuss aus einem Kleinkalibergewehr gelöst und einen 61-Jährigen an der Hand verletzt. Der Mann konnte ambulant behandelt werden, wie die Polizei am Sonntag mitteilte.

