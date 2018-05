später lesen Unfall bei BASF: Arbeiter schwer verletzt FOTO: Armin Weigel FOTO: Armin Weigel Teilen

Twittern

Teilen



Ein Arbeiter hat sich bei einem Unfall auf dem BASF-Werkgelände in Ludwigshafen Verbrennungen an Hand und Gesicht zugezogen. Bei Instandhaltungsarbeiten am Mittwoch kam es mit Metallpulver zu einer thermischen Reaktion, wie der Chemiekonzern mitteilte. dpa