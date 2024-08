In Kurve Unfall bei Biker-Gruppentour - Mann schwer verletzt

Ein Motorradfahrer ist bei einer gemeinsamen Tour mit anderen Bikern im Hunsrück verunglückt und schwer verletzt worden. Der Unfall ereignete sich am Mittag auf der K105 in Morbach, zwischen den Ortslagen Kommen und Wederath (Landkreis Bernkastel-Wittlich), wie die Polizei am Abend mitteilte. Der Motorradfahrer, der als Vorletzter in der Gruppe fuhr, habe eine kommende Rechtskurve unterschätzt und den Punkt zum Einlenken in die Kurve verpasst, so die Polizei.