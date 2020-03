Unfall bei Flucht vor Polizei: Zwei Männer verletzt

Ein Blaulicht leuchtet an einer Polizeistreife. Foto: Lino Mirgeler/dpa/Symbolbild.

Traben-Trarbach Bei ihrer Flucht vor der Polizei im Auto in Traben-Trarbach (Landkreis Bernkastel-Wittlich) sind zwei Männer verletzt worden. Am frühen Freitagmorgen hätten die beiden in ihrem Pkw einen Polizei-Streifenwagen gesehen und seien davongefahren, teilte die Polizei mit.



