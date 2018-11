später lesen Unfall im Parkhaus: 11 Jahre alter Junge schwer verletzt FOTO: Friso Gentsch FOTO: Friso Gentsch Teilen

Ein 11 Jahre alter Junge ist in einem Betzdorfer Parkhaus (Kreis Altenkichen) von einem Auto erfasst und schwer verletzt worden. Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, fuhr eine 74 Jahre alte Frau am Mittwochmittag zunächst einer 47 Jahre alten Fußgängerin über den Fuß. dpa