Unfall mit Fahrerflucht: Fußgänger bei Kollision getötet

Ein 49 Jahre alter Fußgänger ist in Saarbrücken von einem Kleinbus erfasst und tödlich verletzt worden. Der Fahrer des Busses floh nach dem Zusammenstoß am Samstagabend vom Unfallort, wie die Polizei mitteilte. dpa

Erst später in der Nacht stellten sich der 37 Jahre alte Mann und dessen 18-jähriger Beifahrer.

Der Fußgänger war in einer Seitenstraße im Ortsteil Burbach angefahren worden, wie ein Polizeisprecher sagte. Die genauen Umstände des Unfalls müssten aber noch ermittelt werden. Das Opfer blieb den Angaben zufolge zunächst schwer verletzt auf der Fahrbahn liegen und wurde erst später von einem Passanten gefunden, der dann die Polizei rief.

Der 49-Jährige wurde in ein Krankenhaus gebracht, wo er an seinen schweren Verletzungen starb. Fahrer und Beifahrer des Kleinbusses meldeten sich in der Nacht selbst bei der Polizei. Den Angaben zufolge hatten sie Alkohol getrunken. Gegen die beiden wurden Strafverfahren eingeleitet.