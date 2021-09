Unfall mit Kran sorgt für Stromausfall im Rhein-Lahn-Kreis

Nievern Bei einem Unfall mit einem Kran ist am Dienstag eine Oberleitung im Rhein-Lahn-Kreis beschädigt worden. Dadurch wurde die Stromversorgung in Nievern teilweise unterbrochen, wie die Polizei mitteilte. Demnach wurde die Oberleitung am Vormittag durch den Ausleger des Krans beschädigt.

„Bedingt dadurch geriet das Fahrzeug in Brand und die Oberleitung wurde beschädigt“, heißt es weiter in einer Mitteilung. Einsatzkräfte der Feuerwehr und die Polizei waren im Einsatz. Der Energieversorger sei informiert worden um die Stromversorgung wieder herzustellen. Wie viele Haushalte betroffen waren, blieb zunächst unklar.