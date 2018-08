später lesen Unfall mit Natronlauge in Chemiewerk Teilen

Twittern

Teilen



Ein Mitarbeiter des Chemiekonzerns BASF in Ludwigsburg hat sich während der Arbeit mit ätzender Natronlauge verletzt. Bei Reinigungsarbeiten habe er sich am Dienstagabend versehentlich mit der Flüssigkeit benetzt und sei in ein Krankenhaus gebracht worden, teilte der Konzern mit. dpa