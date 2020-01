Unfall mit Rettungswagen: Keine Verletzten

Auf einem Fahrzeug der Polizei ist der Hinweis „Unfall“ zu lesen. Foto: Monika Skolimowska/ZB/dpa/Archivbild.

Völklingen Auf der Autobahn 620 im Saarland ist ein Rettungswagen in einen Unfall verwickelt worden. Am Montag sei zwischen Saarbrücken und Völklingen eine 29-Jährige mit einem Kleinwagen hinter dem Rettungswagen unterwegs gewesen, teilte die Polizei in Saarbrücken mit.

