Unfall mit schwer verletztem Motorradfahrer

Mit Blaulicht ist ein Rettungswagen im Einsatz. Foto: Patrick Pleul/dpa-Zentralbild/ZB/Archivbild

Neustadt an der Weinstraße Beim Zusammenstoß mit einem Auto ist ein 17 Jahre alter Motorradfahrer schwer verletzt worden. Eine 54 Jahre alte Autofahrerin bog bei Lachen-Speyerdorf (Neustadt an der Weinstraße) nach links ab, als der 17-Jährige sie mit seinem Motorrad überholte, wie die Polizei am Sonntag mitteilte.

Er kollidierte mit dem Auto und stürzte, ein Rettungshubschrauber brachte den jungen Mann in ein Krankenhaus. Die Autofahrerin blieb bei dem Unfall am Samstag unverletzt, wie ein Polizeisprecher mitteilte. Die Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden, die Kreisstraße war für mehrere Stunden gesperrt.