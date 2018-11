später lesen Unfall mit Schwerverletzten: Fahrerin wohl abgelenkt FOTO: Patrick Seeger FOTO: Patrick Seeger Teilen

Weil sie möglicherweise durch ihr Handy abgelenkt war, hat eine 19-jährige Fahrerin im Westerwald einen Unfall mit zwei Schwerverletzten verursacht. Zu dem Unfall kam es am späten Dienstag auf der Bundesstraße 62 in Kirchen, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. dpa