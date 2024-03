Verkehr Unfall mit zwei Schwerverletzten auf A63

Wegen des Unfalls musste die A63 für rund zwei Stunden Richtung Mainz voll gesperrt werden, laut Polizei kam es zu erheblichen Verkehrsbehinderungen. Augenzeugen berichteten der Polizei bei der Unfallaufnahme, dass einer der Insassen des ersten Wagens ein Paket in ein Gebüsch neben der Autobahn geworfen habe. Polizisten fanden schließlich ein Päckchen, in dem den Angaben zufolge eine erhebliche Menge an Betäubungsmitteln war. Zu tun hatte die Polizei außerdem mit einigen Fahrern, die im Rückstau auf der Autobahn wendeten. Diese müssten nun mit Bußgeldern, Punkten in Flensburg und möglicherweise einem Fahrverbot rechnen.