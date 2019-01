später lesen Unfall mit zwei Schwerverletzten auf Autobahnzubringer FOTO: Stephan Jansen FOTO: Stephan Jansen Teilen

Ein Überholmanöver hat bei Neustadt an der Weinstraße einen Unfall mit zwei Schwerverletzten verursacht. Laut Polizei wollte ein 29-Jähriger am Donnerstag auf einem Autobahnzubringer in Richtung A65 mindestens ein vor ihm fahrendes Fahrzeug überholen und missachtete dabei den Gegenverkehr. dpa