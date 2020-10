Unfall mit zwei Verletzten in Saarburg

Ein Rettungswagen mit Blaulicht. Foto: Lukas Schulze/dpa/Archivbild

Saarburg Bei einem Unfall in Saarburg sind ein Autofahrer und seine Beifahrerin verletzt worden. Wie die Polizei am Montag mitteilte, wollte der 65-Jährige mit seinem Auto am Sonntagabend in eine vorfahrtberechtigte Straße einbiegen.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von dpa