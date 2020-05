Unfall nach Prügelei auf Autofahrt: Zwei Verletzte

Ein Streifenwagen der Polizei steht mit Blaulicht an einer Unfallstelle. Foto: Carsten Rehder/dpa/Symbolbild

St. Ingbert Wegen einer Prügelei in einem Auto haben zwei Männer am Donnerstagabend einen Verkehrsunfall verursacht und sind dabei leicht verletzt worden. Die Männer waren während der Fahrt bei St. Ingbert (Saarpfalz-Kreis) aneinandergeraten, als das Auto zunächst bremste und schließlich in eine Böschung rollte, wie die Polizei mitteilte.



Zwischen den beiden Männern habe seit längerem ein Konflikt bestanden.