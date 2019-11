Unfall: Vollsperrung wegen aufwendiger Bergung

Kaiserslautern Ein Unfall mit einem Gefahrgut-Lkw auf der Autobahn 6 bei Kaiserslautern hat am Dienstag stundenlang für Verkehrsbehinderungen gesorgt. Denn die Bergungs- und Aufräumarbeiten waren nach Polizeiangaben aufwendig.

Die Fahrbahn in Richtung Saarbrücken wurde dafür zwischen Enkenbach-Alsenborn und Kaiserslautern Zentrum am Vormittag voll gesperrt. Es kam zu Rückstau. Erst am späten Nachmittag konnte der Verkehr wieder auf einer Spur an der Unfallstelle vorbei rollen.