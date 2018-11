später lesen „Unfallatlas“ zeigt, wo es häufig in Rheinland-Pfalz kracht FOTO: Patrick Seeger FOTO: Patrick Seeger Teilen

Mit einem Blick in den sogenannten Unfallatlas können Nutzer ab sofort sehen, auf welchen Straßen in Rheinland-Pfalz die meisten Unfälle passieren. Das Online-Angebot sei unter anderem um die Daten aus dem Land ergänzt worden, teilte das Statistische Bundesamt am Freitag in Wiesbaden mit. dpa