Unfallfahrt durch Saarbrücken mit Kleinkind im Wagen

Mit dem dreijährigen Sohn im Auto und betrunken hat ein Fahrer mehrere Unfälle in Saarbrücken verursacht. Zunächst streifte der 44-jährige Anwohner am späten Mittwoch auf einer Brücke den entgegenkommenden Wagen eines 27-Jährigen, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. dpa