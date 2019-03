später lesen Unfallflucht endet nach einem Jahr am Kölner Hauptbahnhof Teilen

Twittern

Teilen



Diese Unfallflucht hat ein ganzes Jahr gedauert und ist jetzt mit einem seitdem unterschlagenen Mietwagen in Köln abrupt zu Ende gegangen - weil der per Haftbefehl gesuchte Fahrer aufgab. An der Containerwache der Bundespolizei vor dem Kölner Hauptbahnhof klingelte am Montagabend ein 65-Jähriger und offenbarte sich den Beamten: „Ich bin seit einem Jahr auf der Flucht und werde gesucht“, sagte der Mann, wie die Behörde am Dienstag berichtete. dpa