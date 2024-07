2. Liga Unfalltod von Kaiserslauterns Zeugwart sitzt noch tief

An diesem Samstag (13.30 Uhr) absolvieren die Pfälzer ihr letztes Vorbereitungsspiel der Sommervorbereitung. Im Rahmen der offiziellen Saisoneröffnung ist Drittligist 1860 München zu Gast im Fritz-Walter-Stadion. Am 4. August (13.30 Uhr) startet der FCK bei Aufsteiger SSV Ulm in die neue Saison der 2. Bundesliga.