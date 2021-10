Ungelöster Tarifkonflikt: Busfahrer streiken

Mainz - Im Tarifkonflikt der privaten Busbetriebe in Rheinland-Pfalz haben Busfahrer am Freitag ihre Arbeit niedergelegt. Seit 3.00 Uhr hätten rund 1000 Fahrerinnen und Fahrer gestreikt, teilte Verdi-Verhandlungsführer Marko Bärschneider mit.

Zudem hatte Verdi seine Mitglieder zu einer Großdemonstration am Sitz des Verkehrsverbunds Rhein-Neckar(VRN) in Mannheim aufgerufen. Dort nahmen nach Angaben von Verdi 500 Busfahrer an der Demo teil.