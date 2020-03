Ungemütliche Tage und frostige Nächte

Eine Person läuft mit einem Regenschirm auf einem Gehweg. Foto: Tom Weller/dpa/Archivbild.

Offenbach Die neue Woche beginnt in Rheinland-Pfalz und dem Saarland ungemütlich. Am Montag und Dienstag herrscht überwiegend ein Mix aus dichten Wolken, Regenschauern und Windböen vor, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Montag in Offenbach mitteilte.



Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von dpa

Am Dienstag kann es vereinzelt auch gewittern. Dazu erreichen die Temperaturen am Montag maximal 8 bis 10 Grad, am Dienstag höchstens 6 bis 9 Grad.