Das Wetter zum 1. Advent wird in Rheinland-Pfalz und im Saarland ungemütlich. Es könne an den kommenden Tagen immer wieder Regen und vereinzelte Gewitter geben, teilte der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Samstag in Offenbach mit. dpa