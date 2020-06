Ungemütlicher Wochenstart an Rhein, Mosel und Saar

Eine Person läuft mit einem Regenschirm auf einem Gehweg.. Foto: Tom Weller/dpa/Archivbild

Offenbach Nach Starkregen und Sturmböen in Rheinland-Pfalz sowie im Saarland startet die neue Woche wechselhaft und stark bewölkt. Vor allem im Osten dürfte es am Montagvormittag regnen. Im Tagesverlauf gehen gebietsweise Schauer, vereinzelt auch Gewitter nieder, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Offenbach mitteilte.



Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von dpa

Den Meteorologen zufolge liegen die Höchstwerte zwischen 19 und 25 Grad.

In der Nacht zum Dienstag ziehen dicke Wolken auf, nur gebietsweise ist mit Auflockerungen zu rechnen. Die Tiefstwerte liegen zwischen 14 und 9 Grad. Auch der Tag zeigt sich wechselhaft. Es ist stark bewölkt, gebietsweise fällt Regen. Die Höchsttemperaturen liegen zwischen 18 und 23 Grad.