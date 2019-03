später lesen Ungemütliches und wechselhaftes Wetter zum Wochenanfang Teilen

Das wird kein freundlicher Start in die neue Woche: Auf Rheinland-Pfalz und das Saarland warten ab Montag viele Wolken, Regen und kühlere Temperaturen. Dies teilte der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Offenbach am Sonntag mit. dpa