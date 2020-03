Ungemütliches Wetter in den kommenden Tagen erwartet

Dunkle Wolken ziehen über einen Baum hinweg. Foto: Moritz Frankenberg/dpa/Archivbild.

Offenbach Viele Wolken, häufiger Regen: Das Wetter in Rheinland-Pfalz und im Saarland wird in den kommenden Tagen ungemütlich. Wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Offenbach mitteilte, kann es am Dienstag und Mittwoch im höheren Bergland auch schneien.



In den Nächten müssen Autofahrer zudem bei leichten Minusgraden mit glatten Straßen rechnen.