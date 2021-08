Ungemütliches Wetter in Rheinland-Pfalz und im Saarland

Regentropfen sind auf einer Autoscheibe zu sehen. Foto: Robert Michael/dpa-Zentralbild/ZB/Symbolbild

Offenbach Neben einzelnen Auflockerungen soll es in Rheinland-Pfalz und im Saarland am Donnerstag vereinzelte Schauer und kurze Gewitter geben. Bei zeitweise stark böigem Wind liegen die Höchsttemperaturen bei 18 bis 21 Grad, in der Vorderpfalz bis 22 Grad, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte.

Am Freitag ist es demnach stark bewölkt. Im Tagesverlauf wird es nach der Vorhersage des DWD wiederholt Schauer und dabei lokal auch einzelne Gewitter geben. Dabei könne es örtlich auch zu Starkregen kommen. Die Höchstwerte sollen zwischen 17 und 20 Grad liegen. Im Bergland werden 15 bis 17 Grad erwartet.