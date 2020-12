Ungemütliches Wetter mit Regen und Wind: Schnee im Bergland

Ein Paar steht unter Regenschirmen an einer Ampel. Foto: Rolf Vennenbernd/dpa

Offenbach Dunkle Regenwolken, starker Wind und nur in den höheren Lagen Schnee: Draußen wird es in den nächsten Tagen meist ungemütlich. Der Sonntag wird in Rheinland-Pfalz und dem Saarland nasskalt bei Temperaturen zwischen vier und sieben Grad, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Samstag in Offenbach mitteilte.

Schnee, damit aber auch Glätte, wird es demnach nur oberhalb von 400 Metern geben, die Temperaturen liegen im Bergland zwischen minus einem und plus drei Grad. Dazu bringt Orkantief „Hermine“ starken Wind aus Süd bis Südwest mit verbreitet starken bis stürmischen Böen, im Bergland sind auch Sturmböen und schwere Sturmböen möglich.