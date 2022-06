Gesundheit : Ungewöhnlich viele Grippefälle in Rheinland-Pfalz

Koblenz In Rheinland-Pfalz gibt es für die Saison zurzeit ungewöhnlich viele Grippefälle. Seit Anfang Mai seien 206 Fälle nachgewiesen worden, teilte das Landesuntersuchungsamt (LUA) in Koblenz der Deutschen Presse-Agentur mit.

Zum Vergleich: Im selben Zeitraum des vergangenen Jahres waren es 3 Fälle, in 2020 standen 17 und in 2019 noch 58 Fälle in der Liste.

Bisher stehen im laufenden Jahr insgesamt 473 Grippefälle landesweit in der Statistik. Unter Corona-Hygienebedingungen waren in 2021 lediglich 72 Grippefälle nachgewiesen worden. In 2020 wurden noch insgesamt rund 8200 Fälle gemeldet. Im Jahr 2019 standen knapp 8000 und in 2018 sogar etwa 14 000 Meldungen in der Statistik.