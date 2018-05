später lesen Ungewöhnliches Mai-Wetter: Mehr als drei Grad wärmer FOTO: Roland Weihrauch FOTO: Roland Weihrauch Teilen

Twittern

Teilen



Der Mai hat den Rheinland-Pfälzern und Saarländern ungewöhnlich viel Wärme und Sonnenschein beschert. Mit einer durchschnittlichen Temperatur von 15,7 Grad sei es in beiden Bundesländern mehr als drei Grad wärmer gewesen als üblich, teilte der Deutsche Wetterdienst in Offenbach am Mittwoch mit. dpa