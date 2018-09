später lesen Unglück auf Wurstmarkt in Bad Dürkheim: Zwei Verletzte Teilen

Sechs Festbesucher sind auf dem Wurstmarkt in Bad Dürkheim in einem Fahrgeschäft verunglückt. Zwei von ihnen wurden leicht verletzt und von Sanitätern versorgt, wie die Polizei mitteilte. Drei Wagen des Fahrgeschäfts krachten am Samstagabend ineinander. dpa