Ungünstiges Wetter: Kürbisbauern fürchten schlechte Ernte FOTO: Bernd Wüstneck

Einige Kürbisbauern in Rheinland-Pfalz rechnen in diesem Jahr mit einer schlechteren Ernte als in 2017. Das trockene und heiße Wetter der vergangenen Monate hat selbst dem robusten Kürbis zugesetzt, wie Welmar Rietmann von der Landwirtschaftskammer sagte. dpa