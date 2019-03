später lesen Uni-Absolventen zieht es aus Rheinland-Pfalz weg Teilen

Uni-Absolventen aus Rheinland-Pfalz zieht es einer Studie zufolge deutlich häufiger aus ihrem Bundesland weg, als dies in anderen Regionen Deutschlands der Fall ist. Unter dem Strich komme das Land nach Berücksichtigung zuziehender Absolventen auf ein Saldo von minus 40,1 Prozent, wie aus der am Mittwoch in Köln publizierten Studie der Universität Maastricht und des Personaldienstleisters Studitemps hervorgeht. dpa