später lesen Uni Mainz beruft Forscher aus Jerusalem auf Israel-Professur Teilen

Twittern

Teilen



Mit einer neu geschaffenen Professur will die Johannes-Gutenberg-Universität Mainz die Erforschung der politischen Kommunikation in Israel und Deutschland vorantreiben. Diese Israel-Professur im Fach Publizistik übernimmt als erster Wissenschaftler der 36-jährige Yossi David von der Hebräischen Universität in Jerusalem, wie die Hochschule am Dienstag in Mainz mitteilte. dpa