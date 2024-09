Gesundheitspolitik Unikliniken als „Mutter der Verteilung“ bei Klinikreform

Der Bundesgesundheitsminister warnte davor, die Reform zu verzögern. Deutschland habe die höchsten Kosten im Krankenhausspektrum in Europa bei durchschnittlichen, in einigen Bereichen sogar unterdurchschnittlichen Behandlungsergebnissen. Jedes dritte Bett in den Häusern bleibe leer. „Wir brauchen daher eine große Reform.“ Die einzelnen Bedürfnisse der Länder gehe er in bilateralen Gesprächen an. Anregungen aus den Ländern nehme er an.