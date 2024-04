Universitätsmedizin Unimedizin baut Struktur um - Vorstand in Aussicht

Kiesslich kündigte am Mittwoch gemeinsam mit dem Aufsichtsratschef und rheinland-pfälzischen Gesundheitsminister Clemens Hoch (SPD) außerdem an, dass die angekündigte interne Umstrukturierung vorangetrieben werde. So sollen verwandte medizinische Bereiche künftig unter dem Dach sogenannter Departments enger zusammenarbeiten - mit dem Ziel, etwa gemeinsame Bettenpläne zu entwickeln und OP- und Intensivkapazitäten effektiver zu nutzen.