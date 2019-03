später lesen United Internet stellt Ergebnisse für 2018 vor Teilen

Mitten während der Versteigerung neuer Mobilfunkfrequenzen stellt die United-Internet-Gruppe heute ihre Geschäftszahlen für das vergangene Jahr vor. Mit seiner Tochter 1&1 Drillisch ist das Unternehmen mit Sitz in Montabaur an der Auktion für die 5. Generation (5G) von Mobilfunkstandards beteiligt und könnte so zum vierten Handy-Netzbetreiber in Deutschland werden. dpa