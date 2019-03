später lesen United Internet will eigenes Netz: Aber nicht um jeden Preis Teilen

Trotz hoher Ausgaben will die United-Internet-Gruppe mit ihrer Tochter 1&1 Drillisch ein eigenes Mobilfunknetz aufbauen - aber nicht um jeden Preis. Das Unternehmen beteilige sich an der Auktion der 5G-Frequenzen, „weil wir da eine große Chance für unser Unternehmen sehen“, sagte der Vorstandsvorsitzende Ralph Dommermuth am Donnerstag in einer Telefonkonferenz. dpa