„Unser Dorf hat Zukunft“: Preise für Orte in Rheinland-Pfalz

Berlin/Mainz Zweimal Gold, einmal Silber und einmal Bronze hat Rheinland-Pfalz beim diesjährigen Bundeswettbewerb „Unser Dorf hat Zukunft“ abgeräumt. Demnach wurden Basberg (Kreis Vulkaneifel) und Rumbach (Kreis Südwestpfalz) mit Gold sowie Bettingen (Eifelkreis Bitburg-Prüm) mit Silber und Oberhausen an der Nahe (Kreis Bad Kreuznach) mit Bronze ausgezeichnet, wie das Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft am Donnerstag mitteilte.

Insgesamt wurden bundesweit 30 Dörfer ausgezeichnet. Die Siegerehrung findet am 24. Januar 2020 während der Internationalen Grünen Woche in Berlin statt. Mit der Auszeichnung ehrt das Bundesministerium zum 26. Mal bürgerschaftliches Engagement und ganzheitliche Entwicklung. Der Wettbewerb soll gemeinschaftliche Leistungen und Lösungsansätze zur Dorfentwicklung vorstellen. Insgesamt hatten sich in diesem Jahr knapp 1900 Dörfer aus ganz Deutschland beworben.